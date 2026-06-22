Эксперт Тихомиров: приложения ошибаются в определении видов грибов в 30% случаев

В подмосковных лесах после дождей появились первые летние грибы: пользователи соцсетей делятся фотографиями наполненных корзин. Как не перепутать съедобные дары "тихой охоты" с ядовитыми и где искать самые урожайные места, разбиралась Москва 24.

Не уверен – не собирай

Пользователи Сети стали выкладывать фото июньских грибов, появившихся после дождей. Любители даров природы находят белые, подосиновики, опята и лисички. Причем последние встречаются сейчас на территории столичного региона чаще всего, рассказал Москве 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Они пока еще маленькие, но при прохладной дождливой погоде вырастут примерно за полторы недели, однако при сухой и жаркой погоде могут "замереть". Лисички хороши тем, что не червивые: в них есть фермент хитинманноза, убивающий личинки грибных комаров. Все остальные виды, которые сейчас находят, – подосиновики, подберезовики, даже белые – червивые", – сказал он.

По словам эксперта, лисички встречаются по всему Подмосковью в смешанных лесах, образуют микоризу с березами, елями и часто попадаются во мху. В сосновых борах такие грибы тоже можно найти, например, на границе Московской и Владимирской областей.

"Всего в России около 10 видов лисичек, в том числе черная (вороночник рожковидный) – дорогая, ароматная, ее можно и жарить, и сушить (будет не хуже белых грибов). Она редкая, но встречается в Подмосковье. При этом у лисичек есть и двойники – говорушка оранжевая и ежовик желтый. Правила обработки достаточно просты: лисичку можно есть даже сырой, но вкус не раскрывается. Лучше обжарить на сливочном масле, не варить", – добавил Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Трубчатые грибы (белые, подберезовики, подосиновики) в средней полосе тоже не имеют ядовитых аналогов. Растет горчак (двойник подберезовика или белого), но им не отравишься – он только испортит блюдо горечью. В свою очередь, к пластинчатым грибам, которые также можно найти в регионе, нужно относиться осторожно. Например, бледная поганка в Подмосковье редка, чаще встречается в южных районах области.

При этом универсальных признаков, по которым можно отличить ядовитые грибы от съедобных, нет, предупредил эксперт. Более того, в определении вида не стоит доверять информации в специальных приложениях или нейросети. По мнению Тихомирова, такие "помощники" ошибаются примерно в 30% случаев, могут спутать бледную поганку с чем-то съедобным.

"При малейших сомнениях гриб брать нельзя. Лучше собирать те виды, в которых уверены (лисички, белые, подберезовики, подосиновики, а также сыроежки и маслята). Только не надо делать это вблизи дорог, так как грибы впитывают соли тяжелых металлов и кислоты", – отметил специалист.

По его словам, уже через неделю, в конце июня, грибов будет больше: активнее пойдут белые, подберезовики, подосиновики, а лисички вырастут. В качестве мест, где их можно собрать, эксперт предложил обратить внимание на восток Подмосковья.

"Там очень красивые леса, почти тайга с мхом. Сезон только начинается. Также много пошло земляники, иван-чай только зацветает – идеальное время для сбора и ферментации (можно заготовить на зиму)", – отметил Тихомиров.

В ожидании ягодного бума

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Помимо грибов, в лесах Подмосковья много ягод, которые тоже нужно четко различать, напомнил заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашев.

"Например, стоит помнить о жимолости ядовитой (волчьей ягоде), которая несъедобна и опасна (плоды можно увидеть ближе к концу лета. – Прим. ред.). Ландыши сейчас пока зеленые, но позже станут яркими. Они содержат сердечные гликозиды, и даже вода из стакана, где стоял букет этих цветов, может стать ядовитой", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.

Среди съедобных ягод сейчас спеет земляника: она созрела на солнцепеке, и ее можно найти на открытых полянках, а чуть позже появится черника, встречающаяся под пологом леса, обычно на влажных участках.

"В этом году дождей много, поэтому есть надежда на хороший урожай черники и голубики. Последняя растет на открытых и полуоткрытых местах, опушках, спеет обычно в конце июля", – добавил эксперт.





Владимир Мурашев заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Также скоро пойдет ежевика, она уже набирает плоды, в этом году хорошо завязалась и ее будет много. В июле поспеет и костяника, а клюква будет на болотах осенью (воды много, тоже есть надежда на урожай). Малина еще цветет, но до созревания далеко, это произойдет примерно в июле. Ее кусты обычно встречаются на освещенных участках.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что хоть лес и богат дарами, но они не все полезны. Нельзя собирать ягоды ближе 200 метров от шоссейной или железной дороги. Если растения находятся ближе, то накапливают пыль и выбросы: чем меньше расстояние до проезжей части, тем сильнее вредные вещества воздействуют на культуры.