Миколог Дьяков предупредил о смертельной опасности ранних грибов

Первые весенние грибы появятся в Подмосковье в начале мая, рассказали специалисты. Какие виды ждут любителей "тихой охоты" и как подготовиться к походу – в материале Москвы 24.

Ядовитые и невкусные?

Первые грибы, достойные сбора в Подмосковье – сморчки, которые традиционно появляются примерно в период майских праздников. Об этом рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков в беседе с Москвой 24.

"В последние годы это был конец первой декады мая, когда снег сошел и земля немного прогрелась. Нынешний сезон может внести коррективы: многоснежная зима создала большую влажность, что сулит богатый урожай, а раннее солнце способно ускорить таяние и сдвинуть сроки", – сказал эксперт.



Однако, по его словам, все зависит от погоды: если температура снова упадет, начало сезона отодвинется.

Кроме того, в числе первых появляются строчки. Однако Дьяков подчеркнул, что опытные грибники настоятельно рекомендуют отказаться от их сбора.

"Они содержат токсин гиромитрин, который может вызвать серьезное отравление. По клинической картине оно аналогично отравлению ракетным топливом. При варке токсин частично уходит, но полностью избавиться от него сложно", – отметил миколог.

В связи с этим специалист посоветовал научиться отличать сморчки от строчков и собирать именно первые.





Максим Дьяков ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ У сморчка шляпка коническая, ячеистая, напоминает конус. Строчок же выглядит как маленький кусочек мозга на ножке: у него широкие лопасти, а не коническая форма. Для наглядности лучше увидеть эти грибы живьем или в интернете.

По словам эксперта, есть и другие ранние грибы, но их вкусовые качества невысоки. Например, стробилюрус – маленький, растущий в хвойных лесах на шишках, оказавшихся в земле. Этот гриб имеет жесткую хрящеватую консистенцию, и, чтобы набрать даже горсточку, нужно сильно потрудиться.

"Также есть саркосцифа – гриб с ярко-красными плодовыми телами в форме чашечек, которые появляются в хвойных лесах на влажных участках. Собирать их очень трудоемко, чистить – еще сложнее, а вкус у них, мягко говоря, не выдающийся", – добавил специалист.

Единственное преимущество саркосцифы – при мариновании она сохраняет яркий цвет и может использоваться для украшения блюд, резюмировал Дьяков.

Правила безопасности

В современных реалиях потеряться в лесу сложно, однако все равно стоит себя обезопасить, сказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"У всех есть телефоны с навигацией, которая в лесных массивах, как правило, работает неплохо. Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум", – подчеркнул эксперт.

Также перед походом он порекомендовал изучить местность – посмотреть на карте размеры и расположение леса.

"Чаще всего грибники ходят в знакомые места или недалеко от города, поэтому ориентироваться можно по шуму дороги – он слышен издалека. Ночью поможет зарево над населенным пунктом. Также кто-то из домашних обязательно должен знать, куда человек пошел и когда планирует вернуться", – пояснил Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если связь есть, а грибник потерялся – надо звонить в МЧС. Но важно уметь внятно объяснить местонахождение: район населенного пункта, километр шоссе, площадка для отдыха, остановка электрички. Чем точнее целеуказания, тем меньше радиус поиска.

По словам эксперта, чтобы облегчить поиски, не стоит идти в лес в камуфляже. В то же время яркая деталь одежды (жилетка, свитер) сделает грибника более заметным.

"Если поиски затягиваются, пригодится что-то сигнальное – ракетница или спички для костра. Последний ночью виден гораздо дальше, чем человек даже в яркой одежде", – рекомендовал специалист.

Также с собой необходимо взять теплые вещи: хоть если прогулка предполагается на час, худший сценарий может заставить провести ночь в лесу. Еда в виде тех же бутербродов и термоса пригодится даже без экстрима: непривычная для горожан физическая нагрузка быстро вызовет голод. Средства для разведения огня тоже не помешают – погреться, подсушиться, пожарить хлеб, добавил эксперт.

"Главное – не паниковать. Обычно леса, куда ходят за грибами, – это не тайга. Человек без еды может прожить вплоть до месяца, плюс можно найти воду. Большинство несчастных случаев происходит именно из-за паники: некоторые начинают бежать, лезть по деревьям, совершать другие глупости", – подчеркнул он.

Гринин отметил, что при встрече с диким животным важно не провоцировать зверя и не подходить к нему. Несмотря на то, что тот же лось или кабан не умеют лезть по деревьям, они могут ударить рогами или копытом.

"Увидели – тихо, спокойно, без резких движений отходите назад. Не пытайтесь напугать – животное может рвануть на вас", – пояснил он.

В остальном дикие звери, кроме голодных хищников, просто так не нападают. Их агрессия – это либо охота, либо защита детенышей, либо испуг, заключил специалист по безопасности.

