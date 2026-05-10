10 мая, 08:34

Российский боец UFC Волков вышел на бой в США под "Катюшу"

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

Российский тяжеловес Александр Волков появился в октагоне турнира UFC 328 в Ньюарке с триколором под "Катюшу". Об этом сообщает РИА Новости.

Уже в первом раунде боя против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты трибуны начали скандировать фамилию россиянина.

37-летний Волков находится на втором месте в рейтинге тяжеловесов UFC. За карьеру он одержал 39 побед и потерпел 11 поражений. Его оппонент, 34-летний Кортес-Акоста, замыкает топ-5 дивизиона с рекордом 17-2.

Ранее сообщалось о желании президента США Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме. Бои состоятся 14 июня, в день 80-летия действующего американского лидера. Это событие также даст старт мероприятиям в честь 250-летия независимости США. Ожидается, что соревнования посетят 20–25 тысяч зрителей.

