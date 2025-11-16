Махачев – после победы над Маддаленой: у нас самая сильная страна и самые лучшие бойцы

Россиянин Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Деллом Маддаленой в титульном бою полусреднего веса на турнире UFC 322 в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. Таким образом, 34-летний уроженец Дагестана стал первым представителем нашей страны, кому удалось завоевать два пояса: ранее он много лет доминировал в легкой весовой категории. О великом моменте – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Россиянин Ислам Махачев много лет был абсолютной доминирующей силой в легком весе промоушена UFC (до 70,3 кг): завоевав титул в 2022-м, он защитил его четырежды, чего до него не удавалось никому. Сделав это в очередной раз в январе 2025-го в несложном поединке против вышедшего на коротком уведомлении бразильца Ренато Мойкано, уроженец Дагестана захотел замахнуться на новую вершину. Весной Махачев объявил о переходе в полусредний вес (до 77,1 кг) и в последствии получил титульный бой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против действующего чемпиона этой категории – Джека Деллы Маддалены.

Коронка 29-летнего австралийца – отличная боксерская техника, благодаря которой спортсмена называют одним из лучших ударников промоушена. При этом Маддалена осознавал, что вряд ли ему придется провести много времени в стойке, с учетом фирменной борьбы 34-летнего спортсмена, которой учат в школе покойного Абдулманапа Нурмагомедова, – отца непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Поэтому австралиец отрабатывал в тренировочном лагере действия в партере под руководством известного специалиста по джиу-джитсу Крэйга Джонса. Ранее именно его знания помогли Маддалене отобрать пояс у Белала Мухаммада благодаря защите от тейкдаунов.

"Подождите еще немного, ребята, и мы избавим вас от Махачева", – эпатажно высказывался специалист в эфире одного из шоу в июле 2025 года.

Однако публика в большинстве своем отдавала предпочтение россиянину: по словам главы UFC Даны Уайта, США перед турниром в Нью-Йорке "будто превратились в мусульманскую страну", из-за чего австралиец ощущал на себе серьезное давление. Да и букмекеры в целом отдавали предпочтение россиянину, который долгие годы возглавлял рейтинг лучших бойцов организации вне весовых категорий (P4P), а пока занимает вторую строчку. Маддалена же был только на восьмом месте.

При этом до главного события турнира UFC 322, который проходил в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден", случился неприятный инцидент. Прямо во время одного из предшествующих поединков в зале вспыхнула массовая драка: оказалось, у американского бойца ММА и друга Конора Макгрегора Диллона Даниса случилась стычка с командой Махачева. Все из-за давнего конфликта Даниса с Хабибом Нурмагомедовым, который длится со времен поединка россиянина с ирландцем. Потасовку все же удалось разнять, в том числе усилиями вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла, а Данису пожизненно запретили посещать мероприятия организации. Сам же Хабиб провел со своим другом и спарринг-партнером Махачевым весь лагерь, а также традиционно был в его углу во время поединка.

Многие гадали: как будет выглядеть борьба Ислама против более "тяжелых" в плане килограммов соперников, насколько он сумеет сохранить свою скорость и маневренность. Махачев показал все более чем наглядно.

Каждый из пяти пятиминутных раундов вписался примерно в один и тот же сценарий: попытка Маддалены навязать размен ударами в стойке, россиянин находит момент для тейкдауна, Джек всеми правдами и неправдами брыкается на канвасе, но никак не может выбраться из крепчайшего замка. Причем на первый акт в исполнении австралийца в каждом раунде уходила максимум пара минут.

От чемпионского блеска Маддалены не осталось и следа – Махачев его просто переехал. Да, Джек тоже не терял время в тренировочном лагере и сумел несколько раз уйти от удушающего, но в остальном лишь тратил огромное количество сил на безрезультатные попытки сбросить с себя россиянина. Перед пятым раундом угол соперника Махачева вскрикнул: "Просто бей ему в лицо!" Лицо самого Маддалены в этот момент выглядело полностью обреченным.

Да, публика периодически гудела: более чем 18 минут контроля в партере в исполнении Махачева – это не кровавое мордобитие, за которым многие приходят на UFC. Но какое Исламу до этого дело: ставки максимально высоки, чтобы делать какие-либо фокусы на потеху зрителям. Россиянин за счет своих сильных сторон нейтрализовал главный и, как оказалось, единственный козырь оппонента, а отработка борцовской техники под руководством Крэйга Джонса помогла Маддалене разве что не проиграть досрочно.

Махачев забрал новый титул в UFC единогласным решением судей и стал первым россиянином с двумя поясами промоушена в разных весовых категориях. Всего же в истории организации Ислам – 11-й, кому покорилось это достижение. Как только на плечах Махачева оказалось два пояса, уже на своих плечах вокруг октагона его пронес Хабиб Нурмагомедов.



"Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах, и наконец этого добился. Пояса такие тяжелые, но они мне так нравится. Нью-Йорк, спасибо! Вы не представляете, насколько изменилась моя жизнь, – больше никаких безумных весогонок. Это было так легко. В моем плане на бой нет никакого секрета. Каждый соперник знает, что я делаю, но никто не может меня остановить", – сказал Махачев в интервью сразу после поединка.





Ислам Махачев чемпион UFC в легком и полусреднем весе У нас самая сильная страна, самая сильная республика. Самые лучшие бойцы.

Величие Ислама Махачева – не только в поясах, но и сухой статистике. Благодаря победе над Маддаленой, россиянин продлил свою победную серию в UFC до 16 матчей. Это повторение рекорда, который ранее единолично принадлежал бразильцу Андресону Силве.

Кроме того, россиянин прервал 18-матчевую беспроигрышную серию австралийца во всех турнирах. Причем это далеко не первый соперник, которого Махачев обрубает в самом прайме. К примеру, австралиец Алекс Волкановски в свое время лишился серии из 22-х поединков. Сам же Ислам одержал победу уже в шестом титульном бою подряд.

Теперь же Махачев намекнул на желание снова сотворить историю, обратившись к президенту США Дональду Трампу: "Открывайте Белый дом, мы идем". Речь о турнире, который запланирован на его территории 14 июня 2026 года, – в день 80-летия действующего американского лидера. Более того, тут как тут появился потенциальный оппонент – действующий чемпион в легком весе, испано-грузинский боец Илия Топурия. Заодно и поддал жару, раскритиковав стиль Махачева.

"Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Полное разочарование, а не чемпион. Тебе бы поехать в Грузию и чему-нибудь научиться. Ислам, тебе нужно то, что невозможно натренировать – эмоции. Ты – самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше убеждаюсь, что уложу тебя спать", – написал Топурия в соцсетях.

Дана Уайт после боя не исключил, что битва Махачева и Топурии потенциально возможна. По его словам, многое зависит от того, захочет ли Ислам остаться в полусреднем дивизионе или вернется в легкий. При этом еще до боя Уайт сказал, что в случае победы над Маддаленой россиянин вернет себе первую строчку рейтинга P4P, потеснив с нее как раз Топурию.