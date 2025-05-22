22 мая, 09:21Спорт
Хабиб Нурмагомедов подверг критике новое увлечение Ислама Махачева
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал увлечение своего коллеги Ислама Махачева. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий спортсмена в соцсетях.
Махачев опубликовал на своей странице в соцсетях фото, на котором видно, как он проезжает по бездорожью на мотоцикле.
"Ислам, мне это не нравится", – написал Нурмагомедов под публикацией Махачева.
В 2023 году Махачев победил австралийца Александра Волкановски. Россиянин тогда впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который завоевал в 2022 году.
В 2025-м Махачев одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано и в рекордный четвертый раз защитил свой титул. При этом изначально россиянин должен был сразиться с соотечественником Арманом Царукяном. Однако их бой был отменен из-за травмы спины последнего спортсмена, который снялся с поединка.