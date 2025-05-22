Хабиб Нурмагомедов подверг критике новое увлечение Ислама Махачева

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал увлечение своего коллеги Ислама Махачева. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий спортсмена в соцсетях.

Махачев опубликовал на своей странице в соцсетях фото, на котором видно, как он проезжает по бездорожью на мотоцикле.

"Ислам, мне это не нравится", – написал Нурмагомедов под публикацией Махачева.

В 2023 году Махачев победил австралийца Александра Волкановски. Россиянин тогда впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который завоевал в 2022 году.

В 2025-м Махачев одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано и в рекордный четвертый раз защитил свой титул. При этом изначально россиянин должен был сразиться с соотечественником Арманом Царукяном. Однако их бой был отменен из-за травмы спины последнего спортсмена, который снялся с поединка.

