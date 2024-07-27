Чемпион UFC Махачев назвал Игры в Париже темным пятном на олимпийском движении

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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал Игры, которые проходят в Париже, позором и темным пятном на олимпийском движении. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

В связи с этим он также призвал вернуть Олимпиаду в Россию, чтобы исправить ситуацию.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – на реке Сене. В ней участвовали 10,5 тысячи спортсменов.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, перечислив все провальные моменты: транспортный коллапс в городе на фоне саботажа, проблемы с представлением сборных спортсменов из КНДР и Южной Кореи, факел нес рэпер Снуп Догг, а флаг олимпийского движения – "всадник Апокалипсиса".

