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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое транслировал телеканал М1.

"Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль", – отметил он.

Орбан также заявил, что страны Центральной Европы пытаются сохранить национальные государства. Кроме того, премьер-министр Венгрии указал на то, что весь мир понемногу стал оказывать поддержку России, несмотря на указания западных страны выступить против российской стороны. Он также подчеркнул, что его не удивляет поддержка России со стороны Китая и Северной Кореи. При этом позиция Ирана, Индии, Турции и других мусульманских стран, которые считают РФ партнером, стала неожиданностью.

Церемония открытия летних Игр прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене. В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она перечислила все провальные моменты: в городе произошел транспортный коллапс на фоне саботажа, представление сборных спортсменов из КНДР перепутали с атлетами из Южной Кореи, олимпийский факел доверили нести рэперу Снуп Доггу, а флаг олимпийского движения нес "всадник Апокалипсиса".

