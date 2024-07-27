Итальянский журналист попросил убежища в РФ после церемонии открытия Игр в Париже

Фото: x.com/Angelo Giuliano

Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Игр в Париже. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети X.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", – написал он.

Ранее греческие СМИ назвали открытие Олимпиады крахом цивилизации. Их негодование вызвали трансвеститы, которые изображали тайную вечерю.

Наблюдавшая за открытием Игр-2024 депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, также выразила гнев по поводу церемонии. Она обратилась ко всем христианам мира и обратила внимание, что "это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпийских игр стала настоящим провалом. Она перечислила все провальные моменты.

Так, в городе произошел транспортный коллапс на фоне саботажа, во время представления сборных спортсменов из КНДР перепутали с атлетами из Южной Кореи, олимпийский факел доверили нести рэперу Снуп Доггу, а флаг олимпийского движения нес "всадник Апокалипсиса".

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Олимпийский флаг на церемонии повесили вверх ногами. Таинственная фигура вынесла его к сцене в форме Эйфелевой башни, после чего флаг был неправильно водружен на флагшток и поднят.