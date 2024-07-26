AP: принимающий делегацию МОК персонал отеля в Париже объявил забастовку

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Персонал парижского отеля Hotel du Collectionneur, который должен встречать делегацию Международного олимпийского комитета, устроил забастовку. Сотрудникам семь лет отказывают в повышении зарплаты, передает Associated Press.

МОК заплатил 22 миллиона евро за эксклюзивное размещение своих представителей в этом отеле на время Олимпийских игр.

Несколько десятков сотрудников бастуют с табличками: "Нет 13-й зарплаты – нет Олимпиады", "Роскошный отель – нищенская зарплата" и "Верните нам наши социальные выплаты". При этом администрация отеля говорит, что на работе ситуация не отразилась. В настоящее время ведутся переговоры с профсоюзами.

Ранее спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Некоторые заявили, что не хватает куриных яиц, другие заметили, что запасы пополняются медленно.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

