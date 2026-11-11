Ограничения на движение в Москве сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на движение сняли на дорогах столицы, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, для водителей вновь открыты съезды на Ленинский проспект с внешней и внутренней сторон ТТК, улицы Академика Анохина, Рузская и проспект Вернадского. Вновь можно проехать по Большому Каменному мосту и по Кремлевской набережной по направлению в центр.

Кроме того, открыто движение на улицах Миклухо-Маклая, Лобачевского и Удальцова в районе Ленинского проспекта. Также машины снова едут по улице Знаменке по направлению в центр.

Вместе с тем перекрытия больше не действуют на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе и на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект.

Ранее столичный Дептранс предупреждал об изменении схемы движения в районе метро "Павелецкая". Это произошло из-за обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Теперь автомобилисты не могут напрямую выехать отсюда на Садовое кольцо, а попасть на Валовую улицу можно через 6-й Монетчиковский переулок.

