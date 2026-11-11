11 ноября, 19:28 (обновлено 11.11.2026 19:46)Транспорт
Ограничения на движение в Москве сняты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ограничения на движение сняли на дорогах столицы, передает пресс-служба Дептранса Москвы.
В частности, для водителей вновь открыты съезды на Ленинский проспект с внешней и внутренней сторон ТТК, улицы Академика Анохина, Рузская и проспект Вернадского. Вновь можно проехать по Большому Каменному мосту и по Кремлевской набережной по направлению в центр.
Кроме того, открыто движение на улицах Миклухо-Маклая, Лобачевского и Удальцова в районе Ленинского проспекта. Также машины снова едут по улице Знаменке по направлению в центр.
Вместе с тем перекрытия больше не действуют на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе и на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект.
Ранее столичный Дептранс предупреждал об изменении схемы движения в районе метро "Павелецкая". Это произошло из-за обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Теперь автомобилисты не могут напрямую выехать отсюда на Садовое кольцо, а попасть на Валовую улицу можно через 6-й Монетчиковский переулок.