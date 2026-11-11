Суд оштрафовал хозяйку картинг-клуба в Уфе, где ребенка едва не задушило шарфом

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В Уфе суд вынес приговор предпринимательнице, из-за халатности которой девочку едва не задушило шарфом в картинг-клубе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел 13 марта 2021 года. Оператор допустил к заезду девочку, на шее которой был завязан шарф.

"Во время катания вместе с отцом на двухместном карте шарф попал в подвижные части машины и сдавил шею ребенка", – говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX.

Установлено, что женщина не обучила персонал правилам эксплуатации техники: операторов не ознакомили с запретом на заезды в шарфах и иной одежде со свободно свисающими элементами, которые могут попасть в механизмы карта. Предпринимательницу признали виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Предпринимательницу оштрафовали на 450 тысяч рублей, а также взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после смерти девятилетней девочки, которую ударило током во время прогулки в Рязанской области. Ребенок взялся за провод, находившийся на улице. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по региону доложить о ходе расследования.