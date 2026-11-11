Выставка музея-заповедника "Царицыно" открылась на станции "Деловой центр" метро Москвы

Фото: служба внешних связей Московского метрополитена

В Москве на станции метро "Деловой центр" открылась выставка "Царицыно. Искусство в среде обитания", подготовленная совместно с музеем-заповедником "Царицыно". Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

В основу проекта вошли 30 экспонатов из 10 фондов музея. На выставке представлены печной изразец XVI века, монета 1767 года, деревянный стул эпохи модерна и куклы-моховики конца XIX века.

По задумке авторов, в проекте демонстрируется то, как могли бы выглядеть музейные предметы, если бы оказались в архитектурных и парковых пространствах "Царицыно". На изображениях некоторые экспонаты приобретают необычный масштаб и становятся частью окружающего пространства.

Цифровые образы были созданы с помощью искусственного интеллекта, в основу которых легли изображения подлинных музейных предметов. Выставка задумывалась как визуальный эксперимент на стыке музейного дела, архитектуры и современных технологий.

В собрании музея-заповедника "Царицыно" хранится более 60 тысяч произведений искусства. Посетителям предлагают сначала увидеть необычные интерпретации экспонатов в метро, а затем познакомиться с подлинниками в музейных залах. Сделать это можно на станции "Деловой центр" с 11 по 24 ноября.

Ранее сообщалось, что в столичном метро открыли фотовыставку "Люди большой страны". Экспозиция, посвященная культурному многообразию российских народов, находится в переходе между станциями "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий метро. Там разместили более 15 снимков участников фотоконкурса "Самая красивая страна".

На кадрах – красота и самобытность народов страны, семейные ценности и традиции, повседневная жизнь, национальные праздники и традиционные костюмы. Посетить выставку можно до 19 ноября включительно.