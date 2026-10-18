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18 октября, 14:01

Город

Фотовыставка о работе благотворительных организаций открылась в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице начала работу фотовыставка "Город, который помогает". Экспозиция разместилась сразу на двух площадках: в Измайловском парке на Каштановой аллее и в сквере Московского метро на Сокольнической площади, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Экспозиция позволяет москвичам увидеть благотворительность как повседневную жизнь тех, кто помогает людям в сложных ситуациях. Выставка открыта до 29 октября", – говорится в сообщении.

Героями снимков стали 12 столичных некоммерческих организаций (НКО). На фотографиях запечатлены центры помощи, их сотрудники и работа в обычный будний день. Выставка рассказывает о реальных проектах, которые реализуют в разных районах Москвы.

На плакатах представлены центр помощи животным "Мокрый нос" фонда "Ника", мастерская фонда "Жизненный путь" в павильоне "Дом ремесел" на ВДНХ, социальная кухня фонда "Дари еду", "Семейный дом" фонда "Семья вместе" и центр сортировки фонда "Второе дыхание".

Ранее благотворительному сервису на портале mos.ru исполнилось шесть лет. За это время жители столицы перечислили через платформу более 356 миллионов рублей на поддержку нуждающихся, в том числе почти 77 миллионов рублей с начала 2026 года.

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