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18 октября, 14:30

Общество

Фигурист Энберт оценил, как "Московское долголетие" помогает старшему поколению

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал Агентству "Москва", как проект "Московское долголетие" помогает людям старшего возраста найти занятие по душе и увеличить свою активность.

"Московское долголетие" давно вышло за рамки формата просто досуга – это живая, постоянно развивающаяся экосистема, где каждый находит свое. Кто-то открывает для себя театр и выходит на профессиональную сцену, кто-то осваивает цифровые сервисы и начинает управлять своим домом онлайн, кто-то учится выстраивать диалог с детьми и внуками через психологические практики. Для людей старшего возраста важна любая активность – физическая, интеллектуальная, социальная. Это доказанный фактор здорового долголетия: такие занятия поддерживают когнитивные функции, эмоциональный баланс и общий тонус", – отметил Александр Энберт.

Он подчеркнул, что проект постоянно растет: появляются новые форматы, партнерства с ведущими театрами, музеями, вузами. Особенно важно, что финансирование проекта закреплено в бюджете Москвы на 2027 – 2029 годы – это гарантия того, что программа будет работать стабильно и охватывать все больше москвичей.

Ранее проект "Московское долголетие" расширил осеннюю программу путешествий – автобусную часть увеличили до 40 направлений.

Помимо обзорных и тематических поездок по усадьбам, заповедникам, монастырям и предприятиям, осенью пополнится "Пеший лекторий" – москвичи старшего поколения смогут гулять не только по центру и популярным паркам, но и знакомиться с архитектурой новых районов и историей промпредприятий.

Собянин: в проект бюджета заложены средства на развитие "Московского долголетия"

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