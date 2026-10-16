В центрах "Московское долголетие" стартовал марафон против осенней хандры

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С 15 по 31 октября в центрах московского долголетия и на площадках партнеров проекта организуют серию занятий для поддержания хорошего настроения и активного образа жизни в осенний сезон. О программе рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Марафон объединит семь направлений, связанных с самочувствием, эмоциональным состоянием, внешностью, стилем, питанием, физической активностью и новыми впечатлениями. Участников ждут поездки по Москве на обзорных автобусах в утреннее и вечернее время, прогулки по реке на яхтах флотилии "Рэдиссон Ройал" с экскурсоводами по маршруту "Сердце столицы", а также интеллектуальные игры.

Всего подготовили три квиза. В одном предстоит вспомнить песни 1950-1980-х годов, в другом – определить характерные для осени приметы, привычки, элементы гардероба, блюда и виды физической активности. Игра "От "Будильника" до "Клуба путешественников": телеэпопея СССР" проверит знания о популярных советских телепередачах, их ведущих, заставках и выпусках.

Отдельная часть программы посвящена здоровью. В центрах продолжатся еженедельные встречи с врачами городских поликлиник. Специалисты объяснят, как предупреждать обострения хронических заболеваний, распознавать сигналы организма и сохранять активность.

Кроме того, эксперты Университета образовательной медицины поделятся рекомендациями, которые помогут поддерживать бодрость и улучшать сон с помощью повседневных привычек.

Практические занятия затронут и другие стороны повседневной жизни. На кулинарных мастер-классах представят рецепты для осеннего меню и варианты оформления блюд. С участниками будут работать стилисты и визажисты.

На встрече по психосоматической коррекции психологи разберут причины, по которым в осеннее время может пропадать радость от привычных занятий, и расскажут, как вернуть интерес к жизни. Специалисты косметического бренда "Аравия" объяснят, как сезонные изменения отражаются на состоянии кожи, и проведут экскурсию в учебный центр.

В октябре в проекте появятся и два новых образовательных формата – "Школа бариста" и "Школа русской чайной традиции". Первый курс рассчитан на любителей кофе, которые хотят глубже разобраться в напитке и освоить профессиональные способы его приготовления.

Занятия охватят историю кофейной культуры, сорта зерен, обжарку и разные методы заваривания, в том числе в турке, гейзерной кофеварке и воронке. Участникам также покажут, как красиво подавать готовый напиток.

Сезон "Школы бариста" начнется 19 октября сразу в 11 центрах московского долголетия в разных округах столицы. Программа рассчитана на пять лекций, которые будут проводить раз в неделю эксперты Moscow Barista School.

Школу русской чайной традиции в "Московском долголетии" запустят впервые. Ее организуют вместе с русской чайной "Нитка". За четыре занятия участники изучат сорта и виды чая, познакомятся с технологиями заваривания и критериями оценки напитка. Первые три встречи пройдут в центрах московского долголетия, а заключительная состоится на ВДНХ, в историческом павильоне "Чайной № 2", где организуют большое чаепитие.

Ранее проект "Московское долголетие" расширил осеннюю программу путешествий – автобусную часть увеличили до 40 направлений. Помимо обзорных и тематических поездок по усадьбам, заповедникам, монастырям и предприятиям, осенью пополнится "Пеший лекторий" – москвичи старшего поколения смогут гулять не только по центру и популярным паркам, но и знакомиться с архитектурой новых районов и историей промпредприятий.