Проект "Московское долголетие" расширил программу по сохранению когнитивного здоровья

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В проекте "Московское долголетие" расширили программу по сохранению когнитивного здоровья. Количество специализированных тренажеров для тренировки памяти, внимания и мышления увеличилось с 30 до 100, а также появились обновленные курсы по снижению стресса и управлению эмоциями, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что совместная программа с ФМБА России реализуется в центрах московского долголетия более года. Свыше 60 тысяч горожан уже убедились в ее эффективности. Более чем у 90% участников зафиксировано улучшение памяти, внимания и скорости мышления, у 80,5% – снижение уровня стресса.

"Сегодня мы существенно расширяем ее возможности: количество специализированных тренажеров увеличилось втрое. Теперь это самая большая в мире библиотека заданий для развития ключевых когнитивных способностей", – отметила Ракова.

Программа включает два направления. Первое – обновленный курс "Тренировки для мозга" на цифровой платформе BrainApps. Перед началом каждый участник проходит диагностику, разработанную сотрудниками ФМБА. На ее основе формируется индивидуальная программа.

В обновленную версию вошли 42 тренажера на внимание, 31 – на память и 27 – на мышление. Среди новых форматов – упражнения на поиск изменений, пространственное мышление, работу с последовательностями и многоэтапные задачи. Участники могут отслеживать прогресс по ключевым показателям.

Второе направление – курс "Эмоциональный баланс" из 10 занятий по 45 минут. Программа направлена на развитие умений саморегуляции, уменьшение уровня тревоги и нормализацию сна.

Тренировки выполняются с применением нейрогарнитуры, которая в режиме реального времени отслеживает биоэлектрическую активность мозга и формирует персонализированный план занятий. Для закрепления достигнутых результатов по окончании основного курса предлагается пройти дополнительный блок из семи уроков через месяц.

Присоединиться к "Московскому долголетию" могут москвичи старше 55 лет. Оставить заявку можно онлайн на портале mos.ru, на сайте проекта, лично в любом из более чем 140 центров московского долголетия или в офисах "Мои документы".

Между тем в России появится новая модель охраны здоровья, ориентированная на борьбу с ранним старением. Одним из основных пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Минобрнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей.