Пенсионеры смогут посетить водные тренировки в рамках "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице продолжается летний сезон проекта "Московское долголетие", участники которого могут бесплатно заниматься водными видами спорта на десятках городских площадок. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Одним из самых популярных направлений программы уже третий год остаются сапсерфинг, каякинг, рафтинг и гребно-парусный спорт. Занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов и включают как теоретическую, так и практическую подготовку. Участников знакомят с правилами безопасности на воде, основами управления судами, техникой гребли и особенностями различных дисциплин, после чего полученные знания закрепляются на практике.

69-летняя участница проекта Людмила Цигура рассказала, что за три сезона успела попробовать практически все водные направления.

"Каждое направление по-своему интересно. В рафтинге многое зависит от слаженной работы команды, в каяке нравится возможность развивать скорость и наслаждаться природой, а занятия на ялах требуют уже других навыков – умения управлять судном и работать с тяжелыми веслами", – отметила она.

Особое внимание организаторы уделяют безопасности. Например, на занятиях по рафтингу участники не только осваивают технику гребли, но и учатся действовать в нештатных ситуациях: помогать человеку в воде, возвращать перевернувшееся судно в рабочее положение и организовывать эвакуацию на берег.

По словам тренера Сергея Самойлова, представители старшего поколения ответственно относятся к тренировкам и быстро осваивают новые навыки.

"Участники проекта очень дисциплинированны и мотивированны. Они внимательно относятся к технике безопасности, быстро осваивают новые навыки и всегда готовы к дополнительной активности", – подчеркнул он.

Тренировки помогают поддерживать физическую форму, развивают выносливость, координацию движений, чувство равновесия и укрепляют основные группы мышц. Кроме того, занятия способствуют развитию навыков командной работы и расширяют круг общения.

Сапсерфингом, каякингом и рафтингом участники занимаются в Строгине, Покровском-Стрешневе, Серебряном бору и у станции метро "Народное Ополчение". Гребно-парусные тренировки проходят на базе Косинского морского клуба, где москвичи осваивают управление четырехвесельными шлюпками типа "Бастион".

Участники проекта уже добиваются первых спортивных успехов. К примеру, на турнире по гребле на шлюпках на Кубок префекта Восточного административного округа, прошедшем в День России в Косино-Ухтомском, представители "Московского долголетия" завоевали призовые места в категории 55+.

Подать заявку на занятия можно через портал mos.ru или в любом центре московского долголетия.

Кроме того, для горожан старшего поколения проводятся экскурсии в кинопарке "Москино". Они могут увидеть не только декорации, но и места съемок популярных российских фильмов и сериалов. Участники проходят по ним пешком и проезжают на автобусе.