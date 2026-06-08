Спецпрограмму для гостей старшего поколения подготовили в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Каждый месяц горожане старшего возраста могут посетить экскурсии в кинопарке "Москино" в рамках программы "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель начальника отдела экскурсионного обслуживания кинопарка "Москино" Кристина Исакова, для участников "Московского долголетия" экскурсии являются не развлечением, а диалогом с историей, поэтому работа с ними – это большая ответственность. Например, во время посещения площадки "Москва 1940-х" гости вспоминают рассказы родителей или делятся своими впечатлениями из детства.

9, 15, 17, 19 и 20 июня для посетителей старшего возраста доступна новая программа, которая включает прогулку не только по декорациям, но и по местам съемок российских фильмов и сериалов. В ходе экскурсии они пройдут пешком и проедут на автобусе.

Участникам покажут декорации "Москва 1940-х", "Аэропорт", "Соборная площадь", "Палаты князя Андрея", "Витебский вокзал", "Древнерусский город", "Дальневосточный город". Также они увидят салон самолета "Боинг" и самые разные вагоны поездов. При этом маршрут может меняться в зависимости от проведения съемок. Гостям предоставят места для отдыха и удобные автобусы, а сопровождать их будут гиды кинопарка.

Участник одной из экскурсий Геннадий Печерин рассказал, что декорации старого города выглядят очень натурально и создают впечатление, будто гости действительно переносятся в то время. Также он оценил театр, выглядящий как настоящее здание.

Посетить экскурсии "Московского долголетия" могут горожане в возрасте от 55 лет. Весной в кинопарке побывали уже 1,4 тысячи гостей.

Ранее новые экскурсии появились в "Пешем лектории" программы "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". Например, три тематические весенние прогулки посвящены 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина.

Еще горожанам старшего возраста доступны новые экскурсии по столичным храмам, созданные совместно с Русской православной церковью. Участники узнают больше об их архитектуре и религии. Всего собрано 12 маршрутов.

