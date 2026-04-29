Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:09

Общество

Пожилые москвичи примут участие в научном исследовании о долголетии

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пожилые москвичи, участвующие в проекте "Московское долголетие", присоединятся к масштабному научному исследованию о возрастных изменениях и долгожительстве. Его проведет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В столице создана развитая инфраструктура для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Большой ее частью являются центры московского долголетия, которые объединяют удобные локации, сервисы и занятия для старшего поколения. В столице быстрыми темпами растет средняя продолжительность жизни, которая уже превысила 80 лет", – отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он призвал развивать не только инфраструктуру, но и долголетие с научной точки зрения. Филиппов уточнил, что в "Московском долголетии" проводится работа, в которой задействованы более 70 ученых.

Исследование призвано изучить биологические механизмы старения и разработать панель биомаркеров, которая поможет комплексно оценивать возрастные изменения. Проект стартовал в прошлом году и завершится в конце 2027-го.

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Алексей Москалев пояснил, что благодаря результатам исследования можно будет сформировать научно обоснованную систему биомаркеров старения и разработать новые подходы к оценке состояния организма. Итоги проекта лягут в основу для выработки персонализированных рекомендаций по поддержанию здоровья и продлению долголетия.

Участники исследования получат персональные результаты, которые помогут им скорректировать образ жизни и повысить ее качество.

Кроме того, консультативно-диагностическом центре Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского горожанам старшего поколения предложат пройти стандартную лабораторную диагностику. Участие в ней бесплатное.

Ранее Сергей Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения. По его словам, столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

Образовательный курс "Цифровая мастерская" завершился в центрах "Московского долголетия"

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика