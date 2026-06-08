Собянин сообщил о третьем вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны ликвидировали еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы в понедельник, 8 июня. Об этом на своей странице в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что на место падения фрагментов дрона прибыли специалисты экстренных служб.

Это уже третий БПЛА, сбитый на подлете к городу за сутки. Первый был уничтожен приблизительно в 10:30.

Тем временем в столичном аэропорту Домодедово действуют ограничения на полеты. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

