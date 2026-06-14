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14 июня, 15:31

Происшествия

Дело возбуждено после гибели 7-летнего ребенка на озере в Карелии

Фото: МАХ/"Карельский Следком"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии, передает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

Ранее сообщалось, что 12 июня семья из четырех взрослых и двоих детей прибыла на отдых на остров Есисаари. Позднее родственники обнаружили отсутствие 7-летнего ребенка. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому взрослые обратились в экстренные службы.

К поискам привлекли сотрудников Карельской поисково-спасательной службы, включая водолазов. Тело несовершеннолетнего было найдено 13 июня в акватории Ладожского озера.

Для установления обстоятельств случившегося проводятся следственные действия. Кроме того, назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти.

До этого женщина и ее внук погибли в частной бане в Гурьевске Кемеровской области. Предварительно, трое детей приехали к бабушке в гости. Один из них зашел в баню и дотронулся до провода механического термометра, находящегося под напряжением. Пенсионерка попыталась спасти ребенка, но они оба скончались.

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