14 июня, 15:31Происшествия
Дело возбуждено после гибели 7-летнего ребенка на озере в Карелии
Фото: МАХ/"Карельский Следком"
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии, передает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.
Ранее сообщалось, что 12 июня семья из четырех взрослых и двоих детей прибыла на отдых на остров Есисаари. Позднее родственники обнаружили отсутствие 7-летнего ребенка. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому взрослые обратились в экстренные службы.
К поискам привлекли сотрудников Карельской поисково-спасательной службы, включая водолазов. Тело несовершеннолетнего было найдено 13 июня в акватории Ладожского озера.
Для установления обстоятельств случившегося проводятся следственные действия. Кроме того, назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти.
До этого женщина и ее внук погибли в частной бане в Гурьевске Кемеровской области. Предварительно, трое детей приехали к бабушке в гости. Один из них зашел в баню и дотронулся до провода механического термометра, находящегося под напряжением. Пенсионерка попыталась спасти ребенка, но они оба скончались.
Псевдо-акушерка задержана в Москве после гибели ребенка при домашних родах