14 июня, 12:26Транспорт
Фуры скопились на границе Казахстана и России
Фото: ТАСС/Стрингер
Очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и России в пункте пропуске "Косак" на территории Павлодарской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.
Уточняется, что ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции. Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами.
В КНБ добавили, что в Павлодарской области действуют международные пункты пропуска "Шарбакты" и "Урлютобе", а в Северо-Казахстанской области – "Жана-Жол", "Каракога" и "Кызыл-Жар". Более того, предусмотрена специальная система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату.
В Комитете призвали учитывать ситуацию и заранее корректировать маршруты через альтернативные направлениям.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заверил, что перебоев с поставками в Россию овощей и фруктов из ближневосточных стран нет. По его словам, поставки подкарантинной продукции остаются на стабильном уровне.
При этом он напомнил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке произошло снижение экспорта мясной продукции, однако оно было прогнозируемым.
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