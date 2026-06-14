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14 июня, 12:26

Транспорт

Фуры скопились на границе Казахстана и России

Фото: ТАСС/Стрингер

Очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и России в пункте пропуске "Косак" на территории Павлодарской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

Уточняется, что ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции. Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами.

В КНБ добавили, что в Павлодарской области действуют международные пункты пропуска "Шарбакты" и "Урлютобе", а в Северо-Казахстанской области – "Жана-Жол", "Каракога" и "Кызыл-Жар". Более того, предусмотрена специальная система электронной очереди, которая позволяет уточнить наличие свободных мест на определенную дату.

В Комитете призвали учитывать ситуацию и заранее корректировать маршруты через альтернативные направлениям.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заверил, что перебоев с поставками в Россию овощей и фруктов из ближневосточных стран нет. По его словам, поставки подкарантинной продукции остаются на стабильном уровне.

При этом он напомнил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке произошло снижение экспорта мясной продукции, однако оно было прогнозируемым.

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