В Кремле пообещали сообщить, если Путин поздравит Трампа с юбилеем

Фото: kremlin.ru

Кремль проинформирует, если Владимир Путин поздравит президента США Дональда Трампа с 80-летием. Об этом "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сообщим", – указал он.

Глава Белого дома отмечает день рождения 14 июня.

Ранее Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Глава государства отметил, что отношения между РФ и Арменией, а также российским и армянским народами, носят дружественный характер.

Кроме того, российский лидер направлял президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму в честь дня рождения. Он указывал, что под руководством Алиева республика добилась общепризнанных успехов в социальной и экономической областях.

