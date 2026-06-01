01 июня, 10:00

Политика

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Соответствующая телеграмма президента РФ размещена на сайте Кремля.

"Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов", – отметил Путин.

Глава государства отметил, что отношения между РФ и Арменией, а также российским и армянским народами, носят дружественный характер. Кроме того, Москва заинтересована в их дальнейшем поступательном развитии.

Ранее Путин заявлял, что кризис на Украине начался с такой же ситуации, которая происходит в Армении, то есть с попыток ее присоединения к Евросоюзу (ЕС). Российский лидер отмечал, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) просили бы Армению как можно раньше провести референдум касаемо ее членства в ЕС.

В это же время вице-премьер Армении Мгер Григорян указывал, что Ереван не намерен разрывать связи с ЕАЭС. По словам политика, Армения будет думать по поводу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом тогда, когда вопрос встанет ребром.

