01 июня, 14:59

Технологии

Результаты ОГЭ и ЕГЭ теперь можно получить через цифрового ассистента "Москва"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

У выпускников 9-х и 11-х классов появилась возможность узнавать результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) с помощью цифрового ассистента "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сделать это можно, зайдя на портал mos.ru или в приложение "Моя Москва". Цифровой помощник понимает голосовые команды. После запроса он предложит ввести номер документа и код регистрации на экзамен. При этом, если данные уже вводились в разделе "ГИА" на mos.ru, они появятся автоматически, и останется только выбрать фамилию участника, чьи результаты необходимо увидеть.

Виртуальный ассистент находит оценки сразу по всем сданным предметам и отображает их. Если нужен результат только одного экзамена, это можно уточнить, назвав определенную дисциплину.

Если результатов еще нет, помощник предложит обратиться позже или подписаться на уведомления о готовности в личном кабинете. Они могут прийти и на электронную почту, и в формате пуш-уведомлений при установленном на телефон приложении "Госуслуги Москвы".

Также узнать результаты ГИА москвичи могут в подразделе "Государственная итоговая аттестация" раздела "Образование" – "Школа" на портале mos.ru. Кроме того, эти сведения содержатся на платформе "Моя электронная школа" в сервисе "Портфолио учащегося". Там нужно найти раздел "Учеба", в котором будет вкладка "Государственная итоговая аттестация".

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий добавили, что благодаря цифровому ассистенту "Москва" можно решать и другие повседневные задачи, например, записываться в центры госуслуг, передавать показания счетчиков, находить единый платежный документ или вызывать на дом мастера. Виртуальный помощник работает на базе искусственного интеллекта (ИИ), поэтому быстро разбирается в темах и четко отвечает на вопросы.

Ранее стало известно, что жители столицы воспользовались сервисами и услугами приложения "Моя Москва" более 251 миллиона раз с 2019 года. Ежемесячно им пользуется около 1,3 миллиона человек. Все диалоги с цифровым помощником синхронизируются, поэтому открыть свои запросы можно и на mos.ru.

