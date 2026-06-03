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03 июня, 09:01

Культура

"Мосбилет" приглашает на спектакль "Дорога – длиною в век" в Театр Дурова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мосбилет" приглашает зрителей на спектакль "Дорога – длиною в век", который идет в "Уголке дедушки Дурова" – одном из старейших театров Москвы, где с 1912 года работают животные-артисты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Основатель театра Владимир Дуров был артистом цирка, дрессировщиком и ученым-зоопсихологом. Он одним из первых в мире предложил метод работы с животными, основанный не на наказании, а на поощрении: правильное действие закрепляется лакомством и заботой, благодаря чему животные выполняют трюки добровольно. Этот подход стал основой работы театра и сохраняется до сих пор.

Сегодня театром продолжает руководить династия Дуровых. С 2022 года его возглавляет Наталья Дурова-младшая, сменившая на посту своего отца – народного артиста России Юрия Дурова. Она отметила, что животные в театре воспринимаются как члены семьи, а сама работа с ними – это ежедневное взаимодействие, в котором важны внимание, терпение и забота.

Животные-артисты не отбираются из дикой природы, большинство из них выращены в театре в нескольких поколениях. Их берут совсем маленькими из питомников и зоопарков и постепенно адаптируют к сцене, свету, музыке и зрителям. Подготовка каждого номера занимает месяцы, поскольку животные чувствительны к шуму и изменениям обстановки, а доверие приходится выстраивать постепенно.

Спектакль "Дорога – длиною в век" посвящен истории театра и личности его основателя. Постановка показывает, как формировался уникальный принцип работы с животными и как он сохранился до наших дней. Роль Владимира Дурова исполняет артист Дмитрий Поклад, который выходит на сцену в образе основателя театра и ведет повествование от его лица. Спектакль не пересказывает биографию напрямую, а погружает зрителя в устройство театра и его философию.

По словам актера, в работе над образом он опирался на архивные материалы, поскольку звуковых записей не сохранилось. Главный акцент он делает на идее Дурова о доброте и уважении к животным, через которую раскрывается и его личность, и суть театра.

В "Уголке дедушки Дурова" работают три сцены. Малая сцена "Крошка" – историческое помещение на 90 мест, где проходили первые выступления еще при жизни основателя. Новая сцена, открытая в 2021 году, оснащена современным манежем диаметром 13 метров и специально оборудована для работы с животными – именно здесь идет спектакль.

Также есть большая сцена, построенная к Олимпиаде-80, рассчитанная на 328 зрителей и предназначенная для крупных животных, включая слонов и бегемотов. Несмотря на техническое развитие театра, его главный принцип остается неизменным.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова. Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира". В центре сюжета – история молодой вдовы Зои Пельц, решившей уехать в Париж со своим возлюбленным.

Спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" пройдет 6 июня в Московском академическом театре сатиры. Постановка является авторской и не передает сюжет произведения дословно.

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