29 мая, 12:45

Культура

"Мосбилет" рассказал об уникальности театра "Около дома Станиславского"

Фото: театр "Около дома Станиславского"

Театр "Около дома Станиславского" является одним из самых известных камерных театров столицы, а его здание имеет большую культурную и историческую ценность. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Раньше в этом доме на Вознесенском переулке арендовал меблированные комнаты легендарный оперный певец Федор Шаляпин. Затем там находилась редакция газеты "Гудок", прославленная Ильей Ильфом и Евгением Петровым.

В настоящее время "Около дома Станиславского" – место, где соединяются традиции русского классического театра и новаторская режиссура. Там редко устраивают шумные премьеры, а спектакли, которые идут уже 30 лет, постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Художественный руководитель театра – народный артист России Юрий Погребничко. В основе его постановок лежат детские воспоминания. Спектакли отличаются благородством, душевной тонкостью и легкой иронией. В них нет прямой сатиры – даже коварный кардинал из "Трех мушкетеров" вызывает теплые чувства.

Сам Погребничко вырос в Иркутске. Его отец был главным инженером на заводе. Однако, как отмечается, жизнь в те годы была непростой. Тем не менее режиссер никогда не жалуется на свое детство и с теплотой вспоминает, как любил ходить в кино.

"В кинотеатре – на полу (когда сидишь на полу без места, не нужно платить за билет), а на большом экране – какой-то фильм, и там такая невероятно благородная жизнь, совершенно другая реальность. В жизни вроде бы и все хорошо, но там, в кино, – совсем по-другому. Мы все хотели быть мушкетерами", – рассказывает он.

Режиссерское образование он получил в Ленинграде, дипломный спектакль поставил в Москве, а затем ставил постановки по всему Советскому Союзу – от Брянска до Петропавловска‑Камчатского. Некоторое время Погребничко был помощником режиссера у Юрия Любимова в Театре на Таганке. Предположительно, с тех пор у него сформировалась привычка называть коллег товарищами – эта традиция перешла и в его собственный театр.

"Юрий Николаевич никогда не гнался за новомодными течениями – не гонится и сейчас. Его волнует, каков человек, что у него внутри. Работа с внутренним миром, энергией – это для режиссера способ познания, передачи информации и, собственно, взаимодействия актера с пространством и со зрителем. Этот творческий метод практикуется здесь уже 39 лет", – говорят в театре.

Особое место в спектаклях Погребничко занимает музыка. Артисты исполняют военные песни, романсы и шансон вживую – без фонограммы, аккомпанируя самим себе. Живой звук и стихи создают ощущение дома, порой доводя зрителей до слез. При этом костюмы могут быть самыми разными: от платьев в стиле французского барокко с корсетами и пышными юбками до джинсов. Также в спектаклях много доброго юмора.

На первом этаже театра расположен гардероб, на втором – буфет. Зал один, а кресла размещены под большим углом, благодаря чему сцену хорошо видно с любого места. Кроме того, каждый спектакль построен на ассоциациях: зрителям предлагают фабулу, которая либо уже знакома, либо становится понятной по ходу действия. Цель – пробудить воспоминания и лучшие чувства.

За 40 минут до начала представления зрители начинают собираться на первом этаже, а за 15 минут второй этаж уже заполнен. Напротив – краснокирпичная англиканская церковь Святого Андрея, построенная в конце XIX века, рядом – бывший доходный дом князя Волконского, музей‑квартира дирижера Николая Голованова и особняки с богатой историей.

Зрителей пускают в зал ровно в 19:00, где не остается ни одного свободного места. Среди гостей – семьи из трех поколений, пожилые пары и молодежь.

В соседнем здании театра находятся художественные мастерские, где хранятся чемоданы, шляпы, шпаги, матрасы, куклы и скульптуры. Над костюмами и декорациями с момента основания театра работают Надежда Бахвалова, Виктор Пушкин и Елена Духан. Художник-бутафор Елена разрабатывает концептуальные идеи для оформления сцены и создает предметы, экспериментируя с формами и материалами.

К примеру, для первого спектакля "Три мушкетера", который шел еще в 1990-е годы, режиссер попросил сделать 5 гаргулий или химер – скульптур фантастических существ.

По задумке, они должны были быть около 70–80 сантиметров в высоту. Духан вырезала их из пенопласта, вдохновляясь фотографиями химер собора Парижской Богоматери. На репетиции актеры заметили, что лица химер чем‑то похожи на их собственные – получился собирательный образ.

Еще одна особенность постановок – ковры. Идея использовать их как фоновую декорацию родилась во время работы над "Тремя мушкетерами". Тогда нужно было что‑то роскошное и королевское, и выбор пал на советский ковер. Сначала его бросили на перегородку, потом добавили еще один – так спектакль идет с ними уже более 30 лет.

Для "Вишневого сада" режиссер попросил создать деревянную лошадку – не просто красивую, а вызывающую эмоции. Духан искала подходящий вариант в магазинах, но в итоге сделала ее сама: лошадка получилась немного нелепой и рукотворной. Когда художница по костюмам увидела ее, то погладила и сказала: "Бедненькая ты моя!" – именно такой эффект и был нужен.

На счету Духан – десятки спектаклей и множество необычных предметов: собаки из ткани и поролона, черепа из картона к "Гамлету", статуи и многое другое. Эти вещи стали частью мастерских и будто живут там своей жизнью.

Название театра объясняется тем, что рядом с ним находится дом-музей К. С. Станиславского. Погребничко создал свой стиль, опираясь на метод великого режиссера. На репетициях актеры разговаривают по душам, проводят психологические сеансы, занимаются пластикой, темпоритмом, техникой речи, йогой и медитацией.

"У нас в театре актеры могут тихо разговаривать на сцене, почти не выражать эмоции – они не кричат, не кривляются. Эмоции живые, настоящие. У нас – осмысление всего театрального опыта, который был "до", поэтому мы как бы "около", – объясняют в театре.

Билеты на спектакли театра "Около дома Станиславского" можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее главный гериатр Москвы Надежда Рунихина рассказала, что поход в театр помогает в профилактике деменции и сохранении ментального здоровья. Также, по ее словам, регулярные походы в культурные учреждения поддерживают лучшее когнитивное и физическое функционирование.

