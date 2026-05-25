"Мосбилет" представил афишу третьего сезона фестиваля "Театральный бульвар"

Столичный департамент культуры анонсировал афишу третьего сезона Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар". Мероприятие включит выступления ведущих театров Москвы, других регионов России, а также известных артистов и студенческих коллективов.

Центральной площадкой станет Пушкинская набережная в Парке Горького. В июне посетителям покажут спектакль "Хулиган и классик. Идеальная пара" с участием актера Павла Деревянко и виолончелиста Бориса Андрианова, концерт Андрея Мерзликина "Живет такой парень", постановку "Без свидетелей" с Оскаром Кучерой, а также пьесу "Психопаты" с Виктором и Иваном Добронравовыми.

В числе хедлайнеров также заявлены Дмитрий Харатьян, Гоша Куценко, Иван Ожогин, Евгений Дятлов, Егор Дружинин, Дарья Мороз, режиссер Алексей Франдетти и музыкант Петр Востоков.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, афиша третьего сезона порадует разнообразием. В частности, некоторые города и страны примут участие в первый раз.

"На фестивале покажут свои лучшие спектакли студенты театральных вузов России, по просьбам зрителей существенно расширена музыкальная программа. Среди участников много негосударственных театров из Москвы и других регионов, которые благодаря "Театральному бульвару" получают доступ к большим площадкам и публике", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В скором времени на Чистопрудном бульваре можно будет увидеть Юлию Рутберг с кабаре "Бродячая собака", там же Александр Олешко представит программу "Настройте настроение". В свою очередь, Валерия Ланская приглашает зрителей на спектакль "Мюзикл. Любовь. Судьба", который пройдет на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское".

Вместе с тем Сати Спивакова и Владимир Кошевой предстанут в постановке "Тургенев. Метафизика любви", а солист Большого театра Эльчин Азизов выступит с оперным перформансом в амфитеатре рядом с Политехническим музеем.

Помимо этого, афиша включает постановки ведущих московских театров, таких как "Современник", Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова и Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Более того, впервые в фестивале примут участие Государственный академический Малый театр России и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

В рамках специальной программы "Первый план" дебютируют студенческие дипломные спектакли. Молодые актеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Воронежа представят свое видение классической и современной драматургии. В то же время интерпретацию пушкинского "Бориса Годунова" на китайском языке с русскими субтитрами можно будет увидеть на сценах в Парке Горького и Политехнического музея от иностранных студентов из КНР, обучающихся в Российском государственном институте сценических искусств в Петербурге.

Особую программу подготовили и для ценителей музыки. Специально для них организуют оперные и балетные спектакли, оперетты, мюзиклы, выступления джазовых ансамблей, а также сольные концерты и другие перформансы.

Например, на Пушкинской набережной можно будет увидеть балеты "Шопениана" и "Шахерезада", а также мюзикл "Фиалка Монмартра". Исполнители из "Геликон-оперы" ждут гостей на "Кофейную кантату" Иоганна Себастьяна Баха и "Оперный бал".

Московский государственный академический детский музыкальный театр Наталии Сац удивит посетителей операми "Дюймовочка", "Кошкин дом / Теремок" и "Королевский бутерброд". Особое внимание также предлагается уделить рэп-театру, который интерпретирует классические произведения в современной манере: на фестивале он представит "Снежную королеву".

Отдельное место в программе отвели для юных зрителей. 31 мая на Покровском бульваре пройдет день "Союзмультфильма", где дети смогут увидеть спектакли-сказки, цирковые представления и поучаствовать в мастер-классах.

Помимо фестиваля "Театральный бульвар", гости и жители Москвы могут посетить спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова. Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира". Сюжет рассказывает о молодой вдове Зое Пельц, которая решила уехать в Париж со своим возлюбленным.

Спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" покажут 6 июня в Московском академическом театре сатиры. Постановка является не дословной сценической версией произведения.