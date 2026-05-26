Короткое замыкание произошло в доме под Омском, где погибли 6 человек

Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в частном доме в селе Юрьевка Омской области, где погибли шесть человек. Об этом ТАСС заявила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Лариса Болдинова.

Она уточнила, что более точная причина случившегося будет установлена во время проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее в областной прокуратуре предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

О пожаре стало известно 26 мая. В результате ЧП погибли 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери, а также 35-летняя подруга с ее 14-летним сыном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".