26 мая, 14:39

Звезда "Ранеток" Студилина призналась, что хочет родить еще двоих детей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Звезда сериала "Ранетки" Янина Студилина на Премии Гильдии кастинг-директоров призналась, что хочет родить еще двоих детей, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, она готова поправляться только ради беременности. Актриса подчеркнула, что ей все равно на пол ребенка, но больше хотелось бы мальчика, поскольку девочка у нее уже есть.

Она призналась, что отказывается набирать вес специально для роли, потому что с возрастом намного сложнее возвращаться в форму, и ей не хочется рисковать своей фигурой.

Вместе с тем Студилина поделилась, что самым сложным кастингом в ее жизни были пробы в сериал "Остров". В комнате находились 14 продюсеров, и она не могла определить, кто из них кто – продюсер или режиссер. Это вызвало у нее волнение, но, как она отметила, все прошло успешно.

Ранее лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признался, что мечтает о шестом ребенке. Он убежден, что человеку очень важно мечтать, поскольку без этого жизнь невозможна. Певец считает, что мечты есть даже у тех людей, которые, на первый взгляд, имеют все и достигли многого.

