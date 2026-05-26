ТАСС: обыски прошли в Уральском государственном горном университете

26 мая, 17:20

Обыски прошли в Уральском государственном горном университете – СМИ

Фото: sledcom.ru

Следователи провели обыски в Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге. Это связано с выявлением схемы по закрытию академических задолженностей за вознаграждение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника журналистов, руководство вуза сотрудничает с правоохранителями. Мероприятия никак не влияют на учебный процесс и не мешают студентам. Университет работает штатно.

Предварительно, закрыть долги за вознаграждение могли свыше 150 студентов. Им может грозить отчисление или отзыв дипломов с обязательным оповещением работодателей.

Ранее исполняющий обязанности ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске был задержан по обвинению в получении взяток от студентов.

Сначала он получил от одного учащегося свыше 20 тысяч рублей и пообещал проставить ему положительные оценки. Позже обвиняемый договорился о взятке с еще одним студентом. Он должен был передать фигуранту 200 тысяч рублей.

