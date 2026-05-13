Полковник запаса ВС РФ Артамонов получил 5 лет по делу о злоупотреблении полномочиями

Второй Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса ВС РФ Сергея Артамонова к 5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Артамонова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Уточняется, что отбывать наказание Артамонов будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также лишен звания и госнаграды.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием в материалах информации, составляющей государственную и служебную тайну.

