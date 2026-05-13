Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 18:48

Общество

Полковник запаса ВС РФ Артамонов получил 5 лет по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: 123RF.соm/panumatp

Второй Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса ВС РФ Сергея Артамонова к 5 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Артамонова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Уточняется, что отбывать наказание Артамонов будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а также лишен звания и госнаграды.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием в материалах информации, составляющей государственную и служебную тайну.

Ранее экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о коррупционных преступлениях. Также суд вынес приговор двум другим фигурантам дела.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении их признали виновными в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также


судыобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика