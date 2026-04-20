ФСБ задержала представителя руководства брянского ГУ МЧС за превышение полномочий

Силовики провели задержание представителя руководства брянского ГУ МЧС по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Выявить и пресечь противоправные действия должностного лица удалось совместными усилиями сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области и ГУ СБ МЧС России. Обвиняемый, по предварительным данным, действовал в интересах коммерческой структуры.

Согласно версии следствия, задержанный вместе со своими подчиненными помогли юридическому лицу успешно пройти аттестацию в 2025 году, что привело к незаконному получению лицензии на специализированные работы. В результате по данному факту было открыто уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В настоящее время следователи продолжают необходимые мероприятия, направленные на сбор доказательств, а также устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности и ее участников.

Ранее по аналогичному делу правоохранители задержали председателя комитета по госзаказу Дениса Толстых. Операция прошла в аэропорту "Пулково", через который он пытался покинуть Санкт-Петербург.

По данным следствия, в 2024 году группа работников комитета по госзаказу Петербурга создала преступную схему, по которой ряду компаний предоставлялись преимущества и выигрыши в тендерах. Одним из них оказался начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егор Леонов. Его задержание было осуществлено в начале февраля.