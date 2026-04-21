21 апреля, 18:39Происшествия
Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП с грузовиком и мотоциклом
Движение на Киевском шоссе оказалось затруднено из-за ДТП с участием грузового автомобиля и мотоцикла, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Авария произошла на 27-м километре автотрассы. На месте уже работают оперативные службы, при этом информация об инциденте и пострадавших еще уточняется.
"Движение в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в департаменте.
Ранее ДТП с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде, у Большой Косинской улицы в Москве. Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в сторону центра было временно затруднено.
До этого пешеход погиб на Базовской улице в Москве. Уточнялось, что он переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.