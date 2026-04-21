Устроившей ДТП в центре Москвы грозит до 15 лет лишения свободы

Женщине, устроившей массовое ДТП в центре Москвы, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в беседе с ТАСС.

Водитель проходит по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух лиц. Наказание по данной статье предусматривает заключение от 8 до 15 лет, а также запрет на занятие определенных должностей или осуществление конкретных видов деятельности на срок до 3 лет.

Авария произошла поздним вечером 20 апреля. Женщина 1996 года рождения, сидевшая за рулем Mercedes, в состоянии алкогольного опьянения сначала сбила человека на электровелосипеде, столкнулась с припаркованным авто и врезалась в дорожное ограждение. Затем иномарка влетела еще в пять машин.

В результате погибли два человека, среди которых водитель СИМ, скончавшийся на месте, и пассажирка Mitsubishi. Последнюю успели доставить в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Еще два человека обратились за медпомощью.

Предварительной причиной аварии, согласно информации СМИ, стало значительное превышение скорости. Кроме того, выяснилось, что виновница ДТП ехала на автомобиле без государственных регистрационных знаков.