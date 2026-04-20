Агентство "Москва": один человек погиб и несколько пострадали в ДТП в центре Москвы

Один человек погиб при столкновении нескольких автомобилей на улице Садовая-Черногрязская в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Еще несколько человек пострадали в результате ДТП. В данный момент на месте аварии работают оперативные службы.

Столичный Дептранс сообщил, что движение в районе аварии затруднено. В частности, движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, по внутренней стороне – перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ). Все случилось в районе дома 18с7 по Большой Косинской улице. Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в сторону центра было временно затруднено.

Еще одно ДТП произошло до этого на 2-й улице Машиностроения, в результате него ранения получили три человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.