Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Соликамске

Два человека погибли и еще пять пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Соликамске в Пермском крае. Об этом рассказал мэр города Александр Русанов в своем телеграм-канале.

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Мира. В результате в легковушке погибли мужчины 39 и 33 лет. Пострадали пассажиры автобуса.

"Трое, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены бригадой скорой помощи в Соликамскую больницу, еще двое отказались от осмотра", – написал Русанов.

