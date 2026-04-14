Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Предварительно, столкновение произошло в 17:05 по местному времени на 2-й улице Машиностроения возле дома № 6. Три человека получили ранения, однако их состояние не уточняется.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее четверо детей пострадали в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes.

