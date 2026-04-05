Четверо детей пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Четверо детей пострадали в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 4 апреля на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался во встречном направлении и совершал левый поворот.

По данным ведомства, не все дети, которые находились в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности. Их госпитализировали. 6-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, трое других, 7 и 9 лет, – в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее 20-летний водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек 6 и 7 лет. Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести.