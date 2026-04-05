Форма поиска по сайту

Новости

05 апреля, 11:02

Происшествия

Четверо детей пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо детей пострадали в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел 4 апреля на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался во встречном направлении и совершал левый поворот.

По данным ведомства, не все дети, которые находились в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности. Их госпитализировали. 6-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, трое других, 7 и 9 лет, – в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего началась проверка.

Ранее 20-летний водитель каршеринга в Санкт-Петербурге сбил на пешеходном переходе двух девочек 6 и 7 лет. Пострадавшие были госпитализированы. Одна из них скончалась в больнице от полученных травм, вторая находится в состоянии средней тяжести.

Новости регионов: автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика