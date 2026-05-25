25 мая, 16:04

Происшествия

В Москве будут судить блогера за разжигание ненависти к русским и кражу телефона

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении блогера, который обвиняется в унижении группы лиц по национальному признаку и краже мобильного телефона, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины 2004 года рождения провели сотрудники Никулинского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЗАО. Было установлено, что не позднее 18 августа 2025 года подозреваемый опубликовал несколько видеороликов, в которых унижал русских.

Помимо этого, в мае 2025-го, находясь возле дома на улице 26 Бакинских Комиссаров, злоумышленник украл из сумки женщины телефон, а затем скрылся. В результате было возбуждено уголовное дело, мужчину обвиняют по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Кража".

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования был проведен значительный объем следственных действий, а также получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы. Была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направили в суд, чтобы его рассмотрели по существу.

Ранее в Чебоксарах 18-летний блогер извинился за улыбку на видео, на котором запечатлены последствия атаки украинского БПЛА на жилую многоэтажку. В отношении него составлен административный протокол, поскольку блогер нарушил запрет на съемку последствий применения дронов и публикацию данной информации в интернете. Дело будет рассмотрено мировым судом.

