В Москве задержали лжеполицейского, который приставал к девушкам в парке "Сокольники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина представлялся полицейским и приставал к девушкам в столичном парке "Сокольники", объясняя свои действия операцией по поимке преступника. Об этом сообщает канал ГСУ СК России по Москве в MAX.

По данным правоохранителей, вечером 18 мая подозреваемый подошел в парке к незнакомой девушке и предъявил поддельное удостоверение сотрудника полиции. Он попросил ее о содействии в поиске наркозакладчиков, пригрозив, что в случае отказа она будет привлечена к ответственности.

Для якобы обеспечения "конспиративности" мужчина потребовал, чтобы девушка исполняла роль его спутницы, на что она согласилась, опасаясь последствий. Затем во время "прогулки" фигурант стал ее домогаться и совершил насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате злоумышленника установили, оперативно задержали и возбудили дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и изготовлению или обороту поддельных документов.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что российские туристки массово столкнулись с домогательствами со стороны извращенцев на байках во Вьетнаме. Мужчины хватают девушек за интимные места прямо на улице.

Одна из девушек рассказала, что мужчина сначала подъехал к ней на байке и схватил за грудь, а потом извинился и предложил познакомиться. Девушка отказала, после чего он снова начать лапать россиянку за интимные места и резко скрылся.