Новости

Новости

19 марта, 14:44

Происшествия
SHOT: россиянки пожаловались на домогательства байкеров-извращенцев во Вьетнаме

Россиянки пожаловались на домогательства байкеров-извращенцев во Вьетнаме

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские туристки массово столкнулись с домогательствами со стороны извращенцев на байках во Вьетнаме. Мужчины хватают девушек за интимные места прямо на улице, а местная полиция расследовать дело не торопится, сообщил телеграм-канал SHOT.

Одна из собеседниц интернет-СМИ рассказала, что стала жертвой вьетнамского извращенца в Дананге. По ее словам, мужчина сначала подъехал к ней на байке и схватил за грудь, а потом извинился и предложил познакомиться. Девушка отказала, после чего байкер снова начать лапать россиянку за интимные места и резко скрылся.

Туристка запросила видео с камер видеонаблюдения и поделались неприятным опытом в социальных сетях. После публикации ей написали десятки русских девушек, которые тоже попали в подобную ситуацию, утверждает потерпевшая. По их словам, мужчины действуют по схожей схеме: подъезжают к женщинам на улице и начинают их домогаться.

Россиянка обратилась в местные правоохранительные органы, однако, по ее словам, реакции на заявление не последовало.

SHOT обратил внимание, что происходящее напоминает тренинги скандально известного пикап-тренера Алекс Лесли, (настоящее имя Александр Кириллов), который был заочно арестован в России и объявлен МВД в розыск. Многие из его последователей вели себя подобным образом в России прошлым летом, некоторые из них были задержаны. Сам Лесли неоднократно был замечен в странах Азии.

Ранее в Великобритании вынесли приговор терапевту, который "лечил" пациентку сексом. По данным следствия, женщина обратилась к 77-летнему Джеральду Пеку после рекламы, в которой тот представлялся "терапевтом по частному телу и энергетике". Мужчина утверждал, что интимные прикосновения и проникновение якобы являются "единственным способом" облегчить травму. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

