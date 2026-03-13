Daily Mail: в Великобритании приговорили врача, который "лечил" пациентку сексом

13 марта, 16:37

Происшествия
В Великобритании приговорили врача, который "лечил" пациентку сексом

Фото: 123RF.com/malikovav

В Великобритании вынесли приговор терапевту, который "лечил" пациентку сексом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По данным следствия, женщина обратилась к 77-летнему Джеральду Пеку после рекламы, в которой он представлялся "терапевтом по частному телу и энергетике". Во время лечения он заявил, что для того, чтобы избавиться от депрессии и физической боли, нужен контакт "кожа к коже".

После этого он заявил, что интимные прикосновения и проникновение якобы являются "единственным способом" облегчить травму.

Было установлено, что мужчина использовал свою профессию, чтобы оправдать жестокие и неподобающие действия. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

В то же время детектив Джаз Гэннон подчеркнул, что ключевую роль в вынесении приговора сыграли решимость и мужество пострадавшей. По его словам, сила женщины не только помогла привлечь к ответственности человека, который совершил серьезные сексуальные преступления, но и подчеркнула важность строгого соблюдения этических границ.

Кроме того, это поможет повысить осведомленность о таких преступлениях и улучшить систему реагирования на подобные сообщения в будущем.

Ранее пожилого массажиста в Великобритании обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин. По данным полиции, ему вменяются покушение на изнасилование, 7 случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода сексуального насилия посредством прикосновений и 13 случаев вуайеризма.

