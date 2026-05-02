Концерты и спектакли фольклорных коллективов представят на "Московской весне"

Концертную программу с театральными и музыкальными коллективами подготовили в рамках фестиваля "Московская весна". Они представят культуру разных регионов страны.

В первые выходные фестиваля с 12:00 до 17:00 Тверской бульвар превратился в сцену под открытым небом. Здесь организовали программу "Игры народов России", выстроенную в качестве маршрута по культурной карте страны. На бульваре открыты шесть зон, каждая из которых представляет свой регион и характер.

Ансамбль "Жар-Птица" представит Тверскую область. Гости могут принять участие в хороводных играх под гармошку, познакомиться с осташковскими рюхами и кашинскими силовыми состязаниями. Также посетителям раскроют мир северных народов, включая ненцев, хантов, манси и коми, представленных Московским этнографическим обществом.

Кроме того, зрителей пригласят на метание тынзея на хорей, перетягивание хорея, прыжки через "нарты", игры с костями, загадки о природе Севера, образные танцы и совместные хороводы.

Курскую область представит ВИА "Гудьба". В этой зоне гостей приглашают на танцевальные мастер-классы и подвижные игры. Кавказ прослеживается через ансамбль "Адат". Он организовал командные состязания и викторины.

В калмыцкой зоне ансамбль "Айс" познакомит гостей с играми с альчиками, древними головоломками и песенно-танцевальными мастер-классами под живую домбру. Луганск представлен программой "Дон Иванович" и казаками Донского казачьего войска.

Вместе с тем проект "Молодежь Москвы" приглашает всех желающих на кулинарный мастер-класс по росписи пряником от Международного клуба дружбы. Он пройдет в 16:00 5 мая на Тверском бульваре.

Тема единства продолжится на музыкальных площадках "Московской весны". 2 мая в 14:00 на Тверской площади выступят народные коллективы студенческих землячеств. В число участников вошли ансамбль танца "ГЕЛИКОН" РЭУ имени Г. В. Плеханова, хореографический ансамбль "ИСКусство" Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, студенческий казачий ансамбль "Славица" Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, а также студенты из Московского финансово-юридического университета, Института кино и телевидения и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова с вокальными номерами.

В 16:30 на сцену выйдет ансамбль марийского танца "Тумывий".

В 16:00 2 мая на улице Стартовой выступит фолк-группа "Три девицы". В музее-заповеднике "Коломенское" 2 мая в 13:00 будет организовано выступление чувашского фольклорного ансамбля "Ентеш", а в 16:30 Елизавета Долженкова представит свою программу.

3 мая с 12:30 в "Коломенском" гостей ждет музыкальное путешествие "С Востока на Запад" от проекта "Этносаунд". В нем соединятся более 15 национальных традиций. Программа предполагает выступление с традиционными инструментами.

3 мая в 16:30 на улице Сухонской прозвучат легенды Алтая в исполнении Аси Зыковой.

Особое место в программе фестиваля отведено театральному искусству. 2 мая в 17:15 на улице Грекова можно будет увидеть спектакль "Лиса-плясунья" от театра "Сказки-раскраски", 3 мая в 17:15 – музыкальный спектакль "Жихарка" от театра кукол "Галка".

2 мая в 17:15 на бульваре Дмитрия Донского театр "Мастерская Небылиц" покажет постановку "Плюх пришел!", а 3 мая в 17:15 Московский Лианозовский театр представит "Северную сказку".

2 мая в 17:15 на улице Матвеевской зрители могут взглянуть на спектакль Маминого театра "Сказки Бабы Насти". В этот же день и в это же время на Митинской улице пройдет спектакль "Садко" от кукольного театра "Кораблик сказок", 3 мая в 17:15 детский интерактивный театр кукол "Потешки" покажет постановку "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". На Мичуринском проспекте 3 мая состоится иммерсивный спектакль "Алтайские сказания".

Фестиваль "Московская весна" открылся 1 мая. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Году единства народов России.

В течение 11 дней на 30 площадках гостей ждут различные активности, которые подчеркнут значимость Великой Победы как результата сплоченности и единства, а также познакомят жителей города с культурой народов страны.

