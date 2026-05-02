Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 14:20

Политика

Туск назвал катастрофической тенденцией вывод из ФРГ 5 тыс американских солдат

Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода из Германии 5 тысяч военнослужащих армии США, назвав это решение катастрофическим.

"Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего Альянса. Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", – написал он на своей странице в соцсети Х.

В Германии базируется крупнейший европейский контингент НАТО. Здесь базируется более 36 тысяч американских военнослужащих и около 1,5 тысячи резервистов.

О соответствующих планах американский лидер Дональд Трамп заявил 30 апреля. Причем он допустил, что аналогичные меры могут коснуться Италии и Испании. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что эти страны не оказывают достаточной поддержки, особенно выделив "ужасное поведение" Испании.

В ответ на это НАТО заявило, что Альянс поддерживает связь с Соединенными Штатами для уточнения деталей вывода войск из Германии.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика