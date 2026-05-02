Туск назвал катастрофической тенденцией вывод из ФРГ 5 тыс американских солдат

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода из Германии 5 тысяч военнослужащих армии США, назвав это решение катастрофическим.

"Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего Альянса. Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", – написал он на своей странице в соцсети Х.

В Германии базируется крупнейший европейский контингент НАТО. Здесь базируется более 36 тысяч американских военнослужащих и около 1,5 тысячи резервистов.

О соответствующих планах американский лидер Дональд Трамп заявил 30 апреля. Причем он допустил, что аналогичные меры могут коснуться Италии и Испании. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что эти страны не оказывают достаточной поддержки, особенно выделив "ужасное поведение" Испании.

В ответ на это НАТО заявило, что Альянс поддерживает связь с Соединенными Штатами для уточнения деталей вывода войск из Германии.