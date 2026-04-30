Трамп допустил сокращение американских войск в Германии, Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп допустил, что Белый дом может рассмотреть сокращение численности дислоцированных за рубежом военных контингентов не только в Германии, но и в Италии и Испании. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Отмечается, что журналисты попросили Трампа сказать, может ли его администрация рассмотреть данный вопрос на фоне критики в адрес правительств Италии и Испании.

"Послушайте, почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно, абсолютно ужасно", – подчеркнул он.

До этого американский президент заявил, что рассматривает возможность сокращения дислоцированного в Германии американского военного контингента. По его словам, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.