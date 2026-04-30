Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 23:39

Политика

Трамп допустил сокращение американских войск в Германии, Италии и Испании

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что Белый дом может рассмотреть сокращение численности дислоцированных за рубежом военных контингентов не только в Германии, но и в Италии и Испании. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Отмечается, что журналисты попросили Трампа сказать, может ли его администрация рассмотреть данный вопрос на фоне критики в адрес правительств Италии и Испании.

"Послушайте, почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно, абсолютно ужасно", – подчеркнул он.

До этого американский президент заявил, что рассматривает возможность сокращения дислоцированного в Германии американского военного контингента. По его словам, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

