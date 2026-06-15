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15 июня, 16:21

Технологии

Мессенджер MAX открыл самозанятым доступ к платформе для партнеров

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Платформа для партнеров мессенджера MAX стала доступна самозанятым, сообщает пресс-служба VK.

"Более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнеров MAX", – говорится в сообщении.

Инструменты платформы помогают бизнесу повышать узнаваемость бренда, расширять воронку продаж и привлекать новых клиентов.

Для регистрации необходимо:

  • авторизоваться на сайте по номеру телефона;
  • выбрать тип профиля "Самозанятый";
  • пройти верификацию через портал "Госуслуги".

Предприниматели, присоединившиеся к платформе, могут создать собственный публичный канал для привлечения аудитории, автоматизировать работу с клиентами благодаря чат-ботам, а также запустить мини-приложение, повышающее удобство обслуживания.

Отмечается, что по состоянию на конец мая к платформе для партнеров подключились свыше 500 тысяч компаний и организаций.

Ранее MAX начал тестировать комментарии в каналах. Под постами появились кнопки, которые позволяют пользователям перейти к обсуждению. Также под постом сразу видно, сколько комментариев уже оставлено.

Пользователи мессенджера MAX отправляют около 2 млрд сообщений в сутки

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