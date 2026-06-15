Marca: испанский футболист Мир приговорен к 8,5 года тюрьмы за изнасилование

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Нападающий испанского футбольного клуба "Эльче" Рафаэль Мир приговорен к 8,5 года лишения свободы за изнасилование. Об этом сообщает газета Marca.

Кроме того, футболист должен будет выплатить пострадавшей 64 тысячи евро.

Миру 28 лет. В сезоне-2025/26 спортсмен провел 29 матчей за "Эльче" в различных турнирах и забил 8 голов. Права на игрока принадлежат испанской "Севилье".

Ранее 9 арбитров стали фигурантами дела о предполагаемом противоправном влиянии на результаты футбольных матчей. Уточнялось, что речь идет о возможном получении незаконного вознаграждения за влияние на исходы игр Российской Премьер-лиги и Первой лиги.