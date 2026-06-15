15 июня, 21:38Спорт
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами в матче на ЧМ по футболу
Фото: Getty Images/GES Sportfoto/Marvin Ibo Guengoer
Сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 0:0.
При этом данная игра стала первой для Кабо-Верде встречей на мировых первенствах.
Команды выступают в группе Н, по итогам матча они набрали по одному очку. Также в этом квартете представлены команды Уругвая и Саудовской Аравии – их игра пройдет в ночь на 16 июня.
Во втором туре испанцы 21-го числа сыграют с Саудовской Аравией, а сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами в ночь на 22 июня.
Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал 11 июня. Перед матчем Мексики и ЮАР на стадионе прошла церемония открытия. Основной темой торжественного шоу стало папье-пикадо – традиционное мексиканское искусство создания ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов.
Официальный гимн чемпионата мира 2026 года под названием DNA (ДНК) исполнили итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Давид Гетта, а также певицы EJAE и Megan Thee Stallion.
Чемпионат мира по футболу будет проходить по 19 июля. В этом году в нем впервые примут участие 48 национальных команд.