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Российские атлеты установили рекорд мира в парном силовом троеборье в Севастополе в рамках фестиваля силовых видов спорта "Евразийские игры – 2026". Об этом РИА Новости сообщил президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.

По его словам, рекордный суммарный вес в 1 615 килограммов показали атлеты Давид Шамей из Белгорода и Дмитрий Логунов из Москвы.

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах:



"Севастопольская тяга" – парная тяга треп-грифа параллельным хватом (минимальный вес – 750 килограммов);

подъем парного богатырского бревна (минимальный вес – 180 килограммов);

поочередный подъем "Оси Аполлона" (минимальный вес – 110 килограммов).

Паллер отметил, что фестиваль собрал сильнейших атлетов России.

Ранее московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Однако в серии пенальти сильнее оказались "красно-белые" – 4:3. Для московского клуба этот трофей стал пятым в истории.